Steam Game Festival torna in autunno: nuovo evento con Demo gratis

Il sempre attivo ideatore dei The Game Awards, Geoff Keighley, ha condiviso con il pubblico una notizia che farà sicuramente felici i videogiocatori attivi su PC.

Ritorna infatti l'evento speciale Steam Game Festival. Inaugurato per la prima volta in occasione dell'E3 2019, l'iniziativa vede la pubblicazione sulla piattaforma Valve di una vasta selezione di Demo gratuite, pubblicate per l'occasione dagli sviluppatori. In quest'occasione, l'utenza ha dunque modo di testare con mano titoli ancora inediti e farsi una prima idea sulle loro caratteristiche.

Dopo lo Steam Game Festival di Primavera e lo Steam Game Festival d'estate, l'appuntamento è pronto a tornare anche il prossimo autunno. Come anticipato, l'annuncio è giunto direttamente da Geoff Keighley, tramite il Tweet che potete visionare in calce a questa news. L'iniziativa è calendarizzata per il mese di ottobre e si protrarrà per diversi giorni. L'avvio del Summe Game Festival d'autunno è fissata per mercoledì 7 ottobre. L'evento si concluderà invece martedì 13 ottobre. Complessivamente, i giocatori possono dunque attendersi una settimana di anteprime e contenuti speciali in arrivo su Steam, con l'adesione di diverse produzioni in arrivo sul mercato nei mesi successivi.

Al momento, non è stato reso disponibile un elenco degli sviluppatori o dei giochi aderenti all'iniziativa, ma aggiornamenti in tal senso giungeranno probabilmente nel corso del mese di settembre.