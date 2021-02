Steam Game Festival torna in estate: l'evento digitale con tante demo ha una data

Dalle pagine di Steamworks, i rappresentanti del negozio digitale di Valve invitano i propri partner a prepararsi per il prossimo Steam Game Festival che si terrà in estate e che, come avvenuto nelle passate edizioni, punta a ospitare tantissime demo di videogiochi ancora in via di sviluppo.

Secondo quanto rivelato dai gestori dello store Valve, il prossimo Festival dei Giochi di Steam si terrà da mercoledì 16 giugno a martedì 22 giugno. Con questa iniziativa, l'intento del colosso videoludico fondato e diretto da Gabe Newell è quello di consentire agli sviluppatori (soprattutto quelli indipendenti) di interagire con gli appassionati e ritagliarsi uno spazio di visibilità all'interno del mai così frequentato universo PC gaming, come testimoniato dal 2020 da record per Steam.

Grazie allo Steam Game Festival che si terrà a giugno, le software house potranno proporre agli utenti delle versioni dimostrative di giochi in procinto di essere lanciati e demo di titoli sperimentali che sono ancora in via di definizione.

Nel corso dell'ultima edizione dello Steam Game Festival di febbraio 2021, i videogiocatori PC hanno potuto accedere a qualcosa come 500 Demo completamente gratuite, oltre a dirette streaming trasmesse dagli sviluppatori, tavole rotonde digitali con gli autori e questionari per fornire un proprio parere e dei suggerimenti per migliorare i titoli. Tra le demo disponibili, citiamo quelle di Hazel Sky, Black Book, Shady Knight, Almighty Kill your Gods e Flying to the Finish.