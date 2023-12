Steam: quali sono stati i giochi in accesso anticipato di maggior successo del 2023?

Continuiamo a scoprire i giochi più venduti e popolari su Steam del 2023, adesso è il turno dei giochi in accesso anticipato, ecco quali sono stati i titoli in early access di maggior successo degli ultimi dodici mesi.

A guidare la classifica troviamo Against The Storm seguito da Baldur's Gate 3 e Dave The Diver a completare e chiudere il podio. La top 12 diffusa da Steam vede protagonisti anche Disney Dreamlight Valley, EverSpace 2, Marvel Snap, Demonologist, Ready or Not, Sun Heaven, Wartales e My Time at Sandrock.

Classifica giochi Early Access Steam 2023

Against The Storm Baldur's Gate 3 Dave The Diver Demonologist Disney Dreamlight Valley EverSpace 2 Farlight 84 Marvel Snap My Time at Sandrock Ready or Not Sun Haven Wartales

Non sono stati diffusi gli incassi dei singoli giochi in accesso anticipato e dunque non abbiamo a disposizione informazioni legate ai guadagni, la classifica è comunque molto interessante e in parte sorprendente considerando la presenza di Against The Storm al primo posto a discapito di Baldur's Gate 3.

Valve ha pubblicato anche la classifica dei giochi con i maggiori incassi del 2023 su Steam, qui troviamo APEX Legends al primo posto seguito da Baldur's Gate 3 (ancora una volta, secondo) e Call of Duty. In Top 10 trovano spazio anche Counter-Strike 2, Cyberpunk 2077, Destiny 2, DoTA 2, Hogwarts Legacy, e Lost Ark