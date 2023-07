Steam: quali sono i giochi più giocati di sempre? La classifica aggiornata

Qual è il videogioco più giocato di sempre su Steam? A questa domanda risponde la nuova classifica stilata da IGN USA e basata sul picco massimo di giocatori connessi in contemporanea ad un singolo titolo. Per trovare il gioco più giocato in assoluto su Steam bisogna fare un salto indietro fino al lontano 2017...

Parliamo naturalmente di PUBG PlayerUnknown's Battlegrounds, il gioco che ha reso popolare il genere Battle Royale tra il 2017 e il 2018 e che nel momento del suo massimo splendore poteva contare su oltre tre milioni di giocatori in contemporanea. A seguire Counter-Strike Global Offensive e Lost Ark.

I giochi più giocato di sempre su Steam

PUBG PlayerUnknown's Battlegrounds 3,257,248 Counter-Strike Global Offensive 1,818,773 Lost Ark 1,325,305 Dota 2 1,295,114 Cyberpunk 2077 1,054,388 Elden Ring 953,426 New World 953,426 Hogwarts Legacy 879,308 Goose Goose Duck 702,845 Apex Legends 624,473

Fuori dal podio Dota 2 con 1,295,114 giocatori, seguono Cyberpunk 2077, Elden Ring, New World e Hogwarts Legacy, la Top 10 si chiude con Goose Goose Duck e Apex Legends, il primo con poco più di 700.000 giocatori e il secondo con un picco di 624.000 giocatori.

Da segnalare anche il grande successo di Terraria con 489.000 giocatori connessi e strano ma vero, la raccolta Capcom Arcade Stadium con un picco di 472.000 utenti.