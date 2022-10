Steam, i giochi PC costeranno di più: Valve adegua la tabella dei prezzi consigliati

A stretto giro di posta dalle parole di Phil Spencer sui futuri rincari per abbonamenti e console Xbox, anche i vertici di Valve intervengono per annunciare un adeguamento dei prezzi 'raccomandati' per le software house e i publisher più affermati che decidono di lanciare i loro videogiochi su Steam.

Con l'aumento dell'inflazione e il rafforzamento del dollaro su valute come la Sterlina britannica o l'Euro, il colosso videoludico fondato e diretto da Gabe Newell ritiene che sia giunto il momento di 'ritoccare al rialzo' i prezzi suggeriti per i giochi ad alto budget.

Sfogliando la tabella, è impossibile non notare il rincaro del 18% per il prezzo che Valve suggerisce di applicare in Europa a tutti i titoli tripla A destinati ad approdare sullo store digitale più popolare tra gli appassionati di PC gaming. Il prezzo medio dei videogiochi ad alto budget delle aziende del settore che decideranno di abbracciare questa nuova politica, di conseguenza, dovrebbe passare dai 49,99 euro attuali a 58,99 euro, allineandosi a quanto proposto sullo store americano (59,99 dollari).

L'adeguamento dei prezzi per l'inflazione (e altre motivazioni macroeconomiche o di carattere regionale) dovrebbe tradursi in una vera e propria stangata per chi, come in Turchia o in Argentina, potrebbe vedersi costretto a pagare tra il 454% e il 485% in più per l'acquisto di giochi 'mainstream' su Steam.

Pur tenendo conto del fatto che si tratta di un adeguamento 'consigliato' e non obbligatorio, la sola pubblicazione da parte di Valve della nuova tabella di conversione dei prezzi dal Dollaro USA alle valute internazionali non può che essere visto come un campanello d'allarme per tutti gli appassionati di PC gaming. Si fa sempre più concreta, infatti, l'eventualità di un rincaro generalizzato per tutti i videogiochi ad alto budget che, da qui ai prossimi mesi, verranno distribuiti su Steam.