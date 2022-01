Steam e i giochi PC più venduti della settimana: God of War inarrestabile, bene MH Rise

Steam Best Sellers Last Week



- God of War #1 for 3 weeks in a row

- Dying Light 2 and Elden Ring tracking huge



1. God of War

2. MH Rise

3. Dying Light 2

4. Elden Ring

5. Dying Light 2

6. Ready or Not

7. Total War: Warhammer III

8. Lost Ark

9. Project Zomboid

10. It Takes Two pic.twitter.com/JHjWPRZaIl