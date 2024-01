Steam, quali sono i giochi più popolari di dicembre 2023? Ecco l'elenco completo

Siamo giunti all'inizio del 2024 e con esso non sono mancate alcune importanti occasioni per l'utenza del client di Valve, come nel caso dei New Year Sale di Curve Games su Steam, che ha seguito a ruota quanto di incredibile è stato fatto nell'anno precedente. Il 2023 è stato un anno portentoso per il gaming, ma che dire delle singole mesate?

Nello specifico, com'è andato l'ultimo mese dell'anno ormai giunto al termine? Quali sono stati i giochi più popolari di dicembre 2023 su Steam? Dopo che la stessa Valve ha risposto alla domanda sui prodotti più giocati al momento su Steam, con il genere dei Pokémon-Like alla riscossa grazie all'ultimo fenomeno videoludico del momento, è l'ora di scoprire come sono andate le settimane che ci hanno accompagnato verso l'inizio del 2024. Qui di seguito trovate l'elenco completo delle avventure che più hanno entusiasmato i giocatori nel dicembre 2023:

The Finals; Agains The Storm; Granblue Fantasy Versus Rising; Readu or Not; Sledders; Arizona Sunshine 2; Disney Dreamlight Valley; (the) Gnorp Apologue; Pioneers of Pagonia; Railroader; SteamWorld Build; Five Nights At freddy's Help Wanted 2; Warhammer 40,00: Rogue Trader; Witch on the Holy Night; Mind Over Magic; House Flipper 2; Custom Mech Wars.

Siete sorpresi dal piazzamento di The Finals tra i giochi più in voga su Steam a dicembre? Fatecelo sapere qui sotto con un commento.