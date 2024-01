Steam, i giochi a prezzo pieno più venduti del 2023: Baldur's Gate 3 guida la top 10

Dopo aver già dato uno sguardo ai giochi che hanno riscosso il maggior successo su Steam nel 2023, Video Game Insights.com ci rivela quelli che sono stati i titoli venduti a prezzo pieno che hanno generato le cifre più alte al termine dello scorso anno.

Il report di Video Game Insights ci rivela che è stato Baldur's Gate 3 il gioco a prezzo pieno che ha generato il più alto numero di incassi. L'RPG di Larian Studios, vincitore del GOTY ai TGA 2023 e unanimamente riconosciuto come un capolavoro del genere ruolistico, ha totalizzato 657 milioni di dollari al termine del 2023. A chiudere il podio troviamo poi Hogwarts Legacy (341 milioni di dollari incassati), uno dei più grandi successi commerciali dell'anno, e Starfield (235 milioni di dollari incassati), l'RPG Sci-Fi di Bethesda che riesce quindi a piazzare un ottimo numero di copie su Steam nonostante sia incluso nell'abbonamento a Xbox Game Pass.

Scorrendo il resto della top 10 troviamo poi Resident Evil 4 (159 milioni di dollari), Sons of the Forest (116 milioni di dollari), Armored Core VI: Fires of Rubicon (87 milioni di dollari), EA Sports FC 24 (81 miioni di dollari), Star Wars Jedi Survivor (68 milioni di dollari), Lethal Company (52 milioni di dollari), e Cities Skylines II (50 milioni di dollari). E voi, quali di questi titoli avete acquistato quest'anno su Steam?