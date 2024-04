Steam, la Golden Week giunge in anticpo con i Capcom Sales! Ecco tutte le offerte

Se il weekend è giunto al termine andando a ricercare le offerte di Steam migliori per giocare con meno di 20 euro, la nuova settimana inizia all'insegna di promozioni incredibili. Nelle ultime ore è ufficialmente iniziata la Capcom Golden Week Sale, che ha portato sulla piattaforma di Valve tanti sconti irrinunciabili su innumerevoli titoli.

C'è una vasta gamma di giochi in sconto su Steam e ogni giorno questo elenco è sempre più ampio. I Capcom Sale di Steam sono dedicati ad alcuni dei migliori brand del mercato videoludico, come Resident Evil, Monster Hunter e Street Fighter. Siete pronti, allora, a scoprire quali sono le avventure acquistabili ad un prezzo ridotto?

Monster Hunter Rise passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Resident Evil 4 passa da 39,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 25%;

Resident Evil Village Gold Edition - da 49,99 euro a 19,99 euro; -60% sul costo di listino;

Exoprimal - da 59,99 euro a 29,99 euro; sconto del 50%;

Monster Hunter Rise + Sunbreak Deluxe passa da 69,99 euro a 24,99 euro, con uno sconto del 65%;

Monster Hunter Rise + Sunbreak passa da 59,99 euro a 19,79 euro, con uno sconto del 67%;

Monster Hunter World passa da 29,99 euro a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

Resident Evl 7 Biohazard - da 19,99 euro a 7,99 euro; -60% sul costo di listino;

Street Fighter 6 è acquistabile a soli 39,59 euro (-34% sul prezzo di 59,99 euro);

Street Fighter V Champion Edition passa da 19,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

Ultra Street Fighter IV passa da 27,99 euro a 3,63 euro, con uno sconto dell'87%;

Capcom Fighter Bundle passa da 59,99 euro a 25,19 euro, con uno sconto del 58%;

Ultimate Marvel Vs. Capcom 3 - da 24,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 70%.

In allegato alla notizia trovate il link per scoprire l'offerta completa messa a punto da Capcom in vista della Golde Week.