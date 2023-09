Steam, grandi giochi a prezzo stracciato: Red Dead Redemption 2, Dark Souls e molto altro

Insieme agli sconti su Steam per tutti i Dark Souls e le relative espansioni, la piattaforma digitale di Valve ha dato il via a numerose promozioni per divertirsi all'insegna del grande gaming, con l'arrivo di un periodo videoludicamente caldo come quello di settembre. Tra le offerte del momento troviamo grandi IP dell'intero panorama.

Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto 5, Dead By Daylight ed F1 23 sono alcuni degli esempi di saldi presenti in quel di Steam. Volete conoscere l'elenco completo, così da poter decidere quale sarà la vostra prossima avventura? Qui di seguito vi riportiamo la lista dei giochi attualmente in promozione:

Red Dead Redemption 2 passa da 59,99 euro a 19,79 euro;

Dark Souls Remastered passa da 39,99 euro a 19,99 euro;

Dark Souls II: Scholar of the First Sin passa da 39,99 euro a 19,99 euro;

Dark Souls III passa da 59,99 euro a 29,99 euro;

Grand Theft Auto V passa da 39,99 euro a 14,99 euro;

F1 23 passa da 89,99 euro a 53,99 euro;

Titanfall 2 passa da 29,99 euro a 2,99 euro;

Need For Speed Heat passa da 69,99 euro a 6,99 euro;

Demonologist passa da 14,79 euro a 8,87 euro;

Snowrunner passa da 29,99 euro a 14,99 euro;

Assassin's Creed Valhalla passa da 59,99 euro a 14,99 euro;

Isonzo passa da 29,99 euro a 14,99 euro;

One Piece: Pirate Warriors 4passa da 49,99 euro a 7,49 euro;

Sniper Elite 5 passa da 49,99 euro a 14,99 euro;

Sid Meier's Civilization VI passa ad 59,99 euro a 5,99 euro;

Star Wars Jedi: Survivor passa da 69,99 euro a 48,99 euro;

Sifu passa da 49,99 euro a 23,99 euro;

Dying Light 2 Stay Human passa da 59,99 euro a 29,99 euro;

Chants of Sennaar passa da 19,99 euro a 17,99 euro;

One Piece Odyssey passa da 59,99 euro a 35,99 euro;

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy passa da 39,99 euro a 15,99 euro.

La carrellata di grandi sconti su Steam è ancora lunga, complice l'inizio dei saldi a tema Fouc Entertainment con incredibili offerte.