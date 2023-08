Steam, importanti novità in arrivo: streaming in 4K ad alta definizione con Remote Play

La funzione Remote Play di Steam continua a evolversi ed è al centro dell'ultimo, importante intervento compiuto dai programmatori di Valve. Il nuovo client in Beta di Steam consente agli utenti di utilizzare Remote Play per effettuare lo streaming in 4K ad alta definizione dei videogiochi associati al proprio account.

L'update che ha interessato lo scorso 14 agosto il client in beta testing di Steam ha infatti introdotto una funzionalità particolarmente attesa da coloro che sfruttano la tecnologia cloud di Valve, ovvero la possibilità di eseguire "lo streaming 4K dei preset grafici di alta qualità".

Una volta entrata a pieno regime con il client ufficiale di Steam, la funzione introdotta da Valve consentirà quindi a tutti i possessori di dispositivi come PC Windows, Mac OS o Linux con monitor top di gamma, NVIDIA Shield, Apple TV e sistemi iOS di eseguire in 4K i propri videogiochi attraverso un flusso video maggiormente definito o, comunque, con una maggiore resa visiva delle scene a schermo.

In attesa di conoscere le tempistiche di lancio del nuovo client ufficiale di Steam comprensivo dell'aggiornamento per lo streaming 4K ad alta definizione tramite Remote Play, vi lasciamo in compagnia di questo approfondimento sui motivi del mancato arrivo dell'emulatore Dolphin su Steam.