Steam, le grandi offerte dell'estate: Spider-Man, Atomic Heart e non solo tra i saldi

Poco più di una settimana fa, Steam ha dato il via ai saldi estivi con una marea di giochi scontati per PC e Steam Deck. Le promozioni dell'iniziativa denominata Steam Summer Sale sono ancora disponibili, ma quali sono le offerte principali? I nomi in lista sono numerosissimi, tra cui troviamo Horizon Zero Dawn, Marvel's Spider-Man e non solo.

Non mancano di certo le possibilità di risparmio in previsione di una seconda metà dell'anno ricca di importanti produzioni videoludiche in arrivo e, proprio per questo, abbiamo raccolto in un articolo quelli che sono i migliori giochi PC e Steam Deck a meno di dieci euro attualmente presenti sullo store digitale. Ma di iconiche avventure in promozione ve ne sono diverse e qui di seguito potrete trovare alcune occasioni del momento:

Atomic Heart passa da 59,99 euro a 39,59 euro;

passa da 59,99 euro a 39,59 euro; Horizon Zero Dawn - Complete Edition passa da 49,99 euro a 16,49 euro;

passa da 49,99 euro a 16,49 euro; Subnautica passa da 29,99 euro a 9,89 euro;

Five Nights at Freddy's: Security Breach passa da 33,99 euro a 16,99 euro;

Marvel's Spider-Man Remastered passa da 59,99 euro a 40,19 euro;

passa da 59,99 euro a 40,19 euro; Death Stranding Director's Cut passa da 39,99 euro a 19,99 euro;

Detroit Become Human passa da 39,99 euro a 19,95 euro;

Outer Wilds passa da 22,99 euro a 13,70 euro;

Journey passa da 13,99 euro a 6,99 euro;

passa da 13,99 euro a 6,99 euro; Neon White passa da 22,99 euro a 16,09 euro;

Ashen passa da 37,99 euro a 9,49 euro;

Gorogoa passa da 13,99 euro a 4,19 euro;

Stray passa da 27,99 euro a 20,99 euro;

passa da 27,99 euro a 20,99 euro; Beyond Two Souls passa da 19,90 euro a 7,96 euro;

Gris passa da 14,79 euro a 3,69 euro;

passa da 14,79 euro a 3,69 euro; Little Nightmares passa da 19,99 euro a 4,99 euro;

Chernobylite passa da 29,99 euro a 13,49 euro;

Sherlock Holmes The Awakened passa da 39,99 euro a 25,99 euro.

Steam continua ad offrire importantissime offerte a tutta la propria utenza, con un gran numero di promozioni che regaleranno grandi avventure videoludiche per l'intera estate.