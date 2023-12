Steam, grandi offerte in vista dei TGA 2023: da Cyberpunk 2077 a EA Sports e Diablo 4

Nella giornata di oggi, oltre 200 giochi italiani sono stati messi in sconto su Steam, in occasione della terza edizione di Games in Italy realizzata dal Client di Valve. Però, con i The Game Awards alle porte, Steam è stato invaso nuovamente dai saldi, pronti a regalare scontistiche irrinunciabili per ogni PC Gamer. Comincia la festa.

Tra Cyberpunk 2077, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, EA Sports FC 24, Hogwarts Legacy e Diablo 4, il divertimento su Steam è assicurato. Dopo che EA ha già iniziato a festeggiare i The Game Awards con tanti nuovi sconti su Steam, è il momento di scoprire quali altre avventure sono disponibili ad un prezzo ridotto rispetto a quello di listino. Curiosi di conoscere il meglio del meglio attualmente disponibile sulla piattaforma digitale? Allora vi rimandiamo all'elenco sottostante:

Cyberpunk 2077 passa da 59,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty passa da 29,99 euro a 25,49 euro, con uno sconto del 15%;

EA Sports FC 24 passa da 69,99 euro a 34,99 euro, con uno sconto del 50%;

Grand Theft Auto V passa da 39,98 euro a 9,24 euro, con uno sconto del 77%;

Hogwarts Legacy passa da 59,99 euro a 35,99 euro, con uno sconto del 40%;

Diablo 4 passa da 69,99 euro a 41,99 euro, con uno sconto del 40%;

Party Animals passa da 17,99 euro a 12,59 euro, con uno sconto del 30%;

Days Gone passa da 49,99 euro a 12,49 euro, con uno sconto del 75%;

Euro Truck Simulator 2 passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

Star Wars Jedi Survivor passa da 69,99 euro a 38,49 euro, con uno sconto del 45%;

Metro Exodus passa da 29,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto dell'80%;

It Takes Two passa da 39,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto del 70%;

Starfield passa da 69,99 euro a 48,99 euro, con uno sconto del 30%

Steam è invaso dalle offerte e le ore che anticipano i The Game Awards cominciano a farsi molto interessanti. Siete interessati a cosa ha da offrire per il momento il Client di Valve?