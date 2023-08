Steam, è ancora tempo di grandi promozioni: in offerta Fallout 4, Doom Eteral e non solo

Non mancano di certo le grandi occasioni con Valve ed il client proprietario dell'azienda: alcuni giorni fa abbiamo visto le offerte migliori su Steam per cominciare al meglio la settimana, con alcune importanti promozioni su prodotti del calibro di Warhammer 40,000, Mass Effect e molto altro ancora. Siete pronti ai nuovi titoli in sconto?

Neanche il tempo di metabolizzare l'approdo dei grandi saldi che sono già sopraggiunte ulteriori occasioni da non lasciarsi sfuggire su Steam: è tempo di altri tagli al costo di listino con giochi quali Euro Truck Simulator 2, Doom Eternal, The Witcher 3 Wild Hunt, Fallout 4, Atomic Heart e non solo. Pronti a conoscere l'elenco completo?

Euro Truck Simulator è ora acquistabile a 4,99 euro a fronte della spesa iniziale di 19,99 euro;

Doom Eternal è ora disponibile a soli 9,99 euro, andando in sconto del 75% rispetto al prezzo di listino pari a 39,99 euro;

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition passa da 3,99 euro a 9,99 euro;

The Witcher 3 Wild Hunt è disponibile a prezzo stracciato: da 29,99 euro passa a soli 8,99 euro;

The Elder Scrolls Online è ora acquistabile a 5,99 euro. Il prezzo di listino ammonta a 19,99 euro;

Fallout 4 è disponibile a soli 6,59 euro. È tempo di un'avventura post-apocalittica dal prezzo di listino ridotto del 67%;

Atomic Heart è ora disponibile a soli 39,59 euro. Il prezzo iniziale ammontava a 59,99 euro;

Phasmophobia è ora disponibile a soli 9,85 euro. Originariamente, il gioco era acquistabile a 11,59 euro;

NBA 2K23 passa da 59,99 euro a 9,59 euro;

Fallout 76 è ora acquistabile a 9,99 euro a fronte della spesa iniziale di 39,99 euro;

Stardew Valley è disponibile a prezzo stracciato: da 13,99 euro passa a soli 11,19 euro;

Two Point Campus passa da 29,99 euro a 14,99 euro;

Dredge passa da 24,99 euro a 18,74 euro;

Ghostwire Tokyo è ora acquistabile a 19,79 euro. Il prezzo di listino ammonta a 59,99 euro;

Mortal Kombat 11 passa da 49,99 euro a 9,99 euro;

Hi-Fi Rush passa da 29,99 euro a 22,49 euro;

Monster Hunter Rise può essere comprato adesso a soli 15,99 euro. Il prezzo originale ammonta a 39,99 euro;

Deep Rock Galactic passa da 29,99 euro a 9,89 euro;

Doom è ora disponibile a soli 4,99 euro. Il prezzo iniziale ammontava a 19,99 euro;

Deathloop è ora acquistabile a soli 14,99 euro, a fronte dell'iniziale spesa di 59,99 euro;

Monster Hunter World passa da 2999 euro a 14,99 euro;

Marvel's Guardians of the Galaxy passa da 59,99 euro a 17,99 euro.

Steam è invaso da ottime offerte ed il client di Valve continua a regalare occasioni incredibili da non lasciarsi sfuggire. Da segnalare - tra le molte - vi è quella di Two Point Campus, prossimo a grandi novità con l'uscita nei prossimi giorni del DLC annunciato da SEGA.