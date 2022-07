Steam guarda al passato: aggiunto il supporto ai retro controller di Nintendo Switch

Steam allarga ulteriormente la lista di controller compatibili con la piattaforma, aggiungendo ora il supporto ai pad classici disponibili per Nintendo Switch. A rivelarlo sono le patch notes della nuova build dello Steam Client, riferendosi ai "controller classici di Nintendo Switch Online".

Il riferimento è ovviamente ai pad NES, Super Nintendo, Nintendo 64 e SEGA Mega Drive, disponibili ufficialmente per la vendita solo agli abbonati a Switch Online che, se in possesso di un account Steam, ora potranno fare un utilizzo alternativo e sperimentare in questo modo molti altri giochi ancora. Certo, i controller classici hanno un minor numero di tasti rispetto a quelli necessari per giocare la maggior parte delle produzioni moderne (per le quali restano più indicati quelli PlayStation e Xbox), tuttavia possono essere facilmente utilizzati per provare la sconfinata libreria di giochi indie presente nalla piattaforma digitale di Valve.

Inoltre, attraverso le impostazioni, gli utenti Steam potranno anche riconfigurare completamente i tasti di ciascun pad "retro", così da renderli ancora più comodi ed efficienti a seconda del gioco con il quale vengono utilizzati. c'è dunque tutto l'occorrente per fare buon uso dei propri controller, senza più doversi limitare al solo Nintendo Switch Online.

Intanto Vale si prepara ai prossimi eventi: ricordiamo che Steam ha annunciato il Festival delle Mazzate, che partirà il prossimo 19 settembre alle ore 19:00 italiane.