Steam: da Halo Infinite a Forza Horizon 5, al via gli sconti a tema Xbox Game Studios

Come accade ormai da tempo su Steam, Valve ha deciso di dare il via ad un'altra promozione dedicata ad uno specifico publisher, grazie alla quale i giocatori potranno accaparrarsi tutti i giochi pubblicati dagli Xbox Game Studios per un periodo di tempo limitato.

Si tratta di un'iniziativa molto interessante, poiché ogni singolo prodotto disponibile sul client Valve e pubblicato da Microsoft può essere acquistato con uno sconto più o meno importante e tra i prodotti in offerta troviamo anche quelli più recenti come Halo Infinite, Forza Horizon 5 ed Age of Empires IV.

Ecco di seguito alcuni dei prodotti in offerta:

Halo Infinite al prezzo di 47,99 euro (prezzo originale: 59,99 euro)

Forza Horizon 5 al prezzo di 50,99 euro (prezzo originale: 59,99 euro)

Age of Empires IV al prezzo di 53,99 euro (prezzo originale: 59,99 euro)

Minecraft Dungeons Ultimate Editon al prezzo di 29,99 euro (prezzo originale: 39,99 euro)

Psychonauts 2 al prezzo di 35,99 euro (prezzo originale: 59,99 euro)

Sea of Thieves al prezzo di 19,99 euro (prezzo originale: 39,99 euro)

Halo The Master Chief Collection al prezzo di 15,99 euro (prezzo originale: 39,99 euro)

Hellblade Senua's Sacrifice al prezzo di 7,49 euro (prezzo originale: 29,99 euro)

Microsoft Flight Simulator al prezzo di 55,99 euro (prezzo originale: 69,99 euro)

State of Decay 2 Juggernaut Edition al prezzo di 14,99 euro (prezzo originale: 29,99 euro)

Gears 5 al prezzo di 15,99 euro (prezzo originale: 39,99 euro)

Chiunque sia interessato all'offerta, già attiva su Steam, avrà tempo fino al prossimo venerdì 15 aprile 2022 per acquistare i prodotti in sconto.