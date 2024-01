Steam, importante novità: verranno segnalati giochi con contenuti creati dalle IA

Con la questione intelligenze artificiali che sta diventando sempre più centrale nel dibattito internazionale anche a livello videoludico, Valve ha preso una decisione importante: d'ora in avanti Steam rivelerà quali giochi presentano al loro interno contenuti generati con le IA.

La compagnia ha infatti pubblicato nuove linee guida per gli sviluppatori che intendono pubblicare le loro produzioni sulla sua piattaforma digitale, comprensive di regole inedite incentrate sull'impiego di IA e a tutela dei diritti d'autore. "Stiamo aggiornando il sondaggio che gli sviluppatori devono compilare prima di pubblicare giochi su Steam. Il sondaggio ora include una nuova sezione relativa alle IA nella quale bisogna descrivere come il proprio gioco utilizza tali tecnologie e come sono state impiegate durante lo sviluppo", riporta Valve in una comunicazione su Steam.

A seconda delle risposte date nei sondaggi, Valve potrà dunque segnalare quali produzioni includono al loro interno contenuti generati dalle intelligenze artificiali. Scendendo più nel dettaglio, l'azienda spiega che le linee guida relative a queste tecnologie sono divise in due parti: contenuti pre-generati, ossia impiegati dagli autori durante lo sviluppo dei loro prodotti, e contenuti generati dal vivo, dunque generati dalle IA quando il gioco è regolarmente in esecuzione. Con queste nuove precisazioni Valve intende dimostrare massima trasparenza nei confronti dei suoi utenti che potranno quindi decidere consapevolmente se acquistare o meno produzioni che utilizzano in parte le IA. In aggiunta, la compagnia permette ora ai giocatori di segnalare qualunque contenuto che non ritengono in linea con le politiche aziendali.

In attesa di scoprire quale sarà nel concreto l'effetto di queste novità, ricordiamo intanto che Steam ha raggiunto un nuovo record di utenti connessi in simultanea, confermandosi inarrestabile in termini di popolarità.