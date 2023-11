Steam, impostazioni per il parental control: il creatore di SteamDB anticipa le novità

Il fermento in Valve non è solo per gli sconti Koei Tecmo fino al 77% da AOT a Nioh su Steam con l'autumn game fest, ma anche per le novità che giungeranno in un futuro più o meno prossimo. Ma quali? Steam starebbe lavorando a nuove impostazioni sul parental control, ovvero la possibilità per i genitori di controllare le attività ludiche dei figli.

Più nel dettaglio, la suddetta informazione è giunta nientepopodimeno che dall'ideatore di SteamDB, il database più conosciuto dagli utenti che popolano giornalmente le pagine di Steam. Pavel Djundik ha rilasciato un nuovo post su Twitter/X negli scorsi giorni, nel quale si comunica il desiderio di Valve di ideare nuove forme di parental control su Steam. Prossimamente (non si sa con certezza quando avverranno tali implementazioni) si assisterà alla realizzazione di un gaming a tutela dei minori.

Secondo quanto riferito da Djundik, Steam accoglierà l'opzione di restrizione del tempo di gioco giornaliero: si tratta di una feature nota ai più, utile nell'economia di un maggior controllo sulle attività dei propri figli. In attesa di maggiori informazioni ufficiali dall'azienda, siete soddisfatti delle novità che verranno introdotte? Mentre si assicura il divertimento con le tante offerte speciali in casa Steam, adesso si punta sul desiderio di assicurare maggior spazio di manovra per i genitori che hanno in casa dei figli videogiocatori.