Steam e imprevisti: CSGO ed altri rimossi per errore e poi ripristinati

Mentre il pubblico attende il ritorno dell'edizione estiva dello Steam Game Festival, la piattaforma di casa Valve ha sperimentato qualche problema tecnico.

Nello specifico, nel corso della mattinata di quest'oggi, - martedì 9 marzo - dallo store dedicato al gaming su PC sono sparite molte schede dedicate a produzioni attualmente già disponibili. Da queste ultime sono inspiegabilmente spariti screenshot, video, descrizioni e dettagli, con la contestuale impossibiiità di procedere all'acquisto dei titoli. Numerosi i giochi coinvolti, tra i quali troviamo anche il celebre CS:GO. Il noto shooter competitivo è infatti risultato assente da Steam per diverse ore.

Col protrarsi della problematica, Valve si è resa conto dell'imprevisto ed è intervenuta per risolvere l'inconveniente, la cui natura non è al momento del tutto chiara. Ad ora, ad ogni modo, la pagine dedicata a CS:GO è tornata ad essere accessibile all'utenza di Steam, così come le schede dedicate alle altre produzioni sparite nella giornata odierna. L'imprevisto non sembra essere stato causato da una operazione di manutenzione o aggiornamento delle pagine, poiché queste ultime hanno fatto ritorno online esattamente nel modo in cui erano scomparse, senza variazioni o nuovi contenuti. Per ora, Valve non ha offerto chiarimenti in merito alla problematica che ha coinvolto il proprio database.