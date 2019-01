Steam: in arrivo anche quest'anno i saldi per il Capodanno Lunare

L'uscita in pochi giorni di Resident Evil 2 e di Kingdom Hearts 3 ha messo a dura prova i nostri portafogli, che si apprestano a dover affrontare presto una nuova sfida: Steam ha infatti annunciato l'arrivo anche per quest'anno dei saldi per il Capodanno Lunare.

Valve ha infatti inviato una nota agli sviluppatori nella quale li avverte dell'arrivo di un nuovo periodo di sconti, legato appunto all'inizio dell'Anno del Maiale. Sebbene non siano ancora arrivati un annuncio ufficiale né le date e la durata dei saldi, così come ovviamente i titoli interessati, non sembrano esserci dubbi che l'azienda renderà noto tutte queste informazioni a breve anche agli utenti.

Lo scorso anno il periodo interessato andò dal 15 al 19 febbraio, ma quest'anno il Capodanno Cinese cade il 5 febbraio, per cui è probabile che gli sconti inizieranno un po' prima.

La possibilità di recuperare dei videogame ad un prezzo ribassato è sempre qualcosa che rende felici noi giocatori, ma a distanza di un solo mese dall'ultimo periodo di sconti natalizio della celebre piattaforma, non è da escludere che in molti decideranno di saltare a pié pari la promozione.

E voi? C'è qualche titolo in particolare che aspettate? Avete intenzione di fiondarvi sul catalogo Steam come se non ci fosse un domani o preferite lasciar perdere?