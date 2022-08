Steam inaugura l'Ukrainian Games Festival: Demo gratis e sconti a sostegno dell'Ucraina

Mentre si alternano gli eventi della Gamescom 2022, i vertici di Steam decidono di dedicare uno speciale spazio agli sviluppatori ucraini, le cui attività continuano ad essere influenzate dal perdurare della guerra.

Per mantenere viva l'attenzione del pubblico sulle conseguenze generate dall'invasione russa dello Stato europeo, il negozio digitale di Valve ha dato il via all'Ukrainian Games Festival. L'iniziativa, che si protrarrà sino alla giornata di domenica 28 agosto, include Demo gratuite, sconti e offerte speciali. Per scoprire tutti i titoli che hanno aderito all'iniziativa, è possibile consultare la pagina dedicata al link che vi riportiamo di seguito:

Tra gli sconti attualmente attivi su Steam, possiamo segnalare:

STALKER: Clear Sky : scontato del 75%, a 2,49 euro;

: scontato del 75%, a 2,49 euro; STALKER: Call of Pripyat : scontato del 75%, a 4,99 euro;

: scontato del 75%, a 4,99 euro; STALKER: Shadow of Chernobyl : scontato del 75%, a 3,99 euro;

: scontato del 75%, a 3,99 euro; Sherlock Holmes: The Devil's Daughter : scontato dell'80%, a 5,99 euro;

: scontato dell'80%, a 5,99 euro; Sherlock Holmes: Chapter One : scontato del 50%, a 22,49 euro;

: scontato del 50%, a 22,49 euro; Crimes and Punishments: Sherlock Holmes : scontato dell'80%, a 5,99 euro;

: scontato dell'80%, a 5,99 euro; The Serpent Rogue : scontato del 35%, a 14,99 euro;

: scontato del 35%, a 14,99 euro; AntVentor: scontato del 65%, a 1,74 euro;

Boxville (protagonista di una nostra recente prova di Boxville);

(protagonista di una nostra recente prova di Boxville); Cold Depth;

March March!;

Flea Madness;

Anomaly Hunter;

Through the Nightmares;

Spark in the Dark;

Hanako's Flower Shop;

Thief's Shelter;

Tra i titoli ospiti dell'Ukrainian Games Festival conpossiamo invece citare:Ricordiamo che l'evento terminerà tra pochi giorni.