Steam, è ora di fare incetta di saldi prima del weekend: ecco gli sconti migliori

La stagione dei saldi su Steam è ancora ben lontana dalla sua conclusione. Nell'ultimo periodo, tra offerte su Steam per iniziare al meglio la settimana e tanti altre iniziative provenienti dalle pagine del client di Valve, non sono mancate affatto le occasioni per mettere le mani su tanti videogiochi ad un prezzo alquanto ridotto.

Ma il fine settimana si avvicina sempre più e, dopo aver visto le tante offerte a tema Hi-Rez con i migliori saldi del publisher su Steam per il weekend precedente, è ora di scoprire i diversi nomi di giochi ad un costo ridotto disponibili sulla piattaforma digitale... E che nomi! Tra EA Sports FC 24, Euro Truck Simulator 2, Borderlands 3, FrostPunk, Hellblade Senua's Sacrifice, Cult of the Lamb e molto altro, il divertimento è senza dubbio assicurato.

A questo punto, non ci resta che rimandarvi all'elenco dei migliori giochi in offerta su Steam che potete trovare qui sotto:

EA Sports FC 24 passa da 69,99 euro a 20,99 euro, con uno sconto del 70%;

passa da 69,99 euro a 20,99 euro, con uno sconto del 70%; Bokura passa da 5,39 euro a 3,23 euro, con uno sconto del 40%;

NBA 2K24 passa da 59,99 euro a 20,99 euro, con uno sconto del 65%;

Cult of the Lamb passa da 22,99 euro a 13,79 euro, con uno sconto del 40%;

passa da 22,99 euro a 13,79 euro, con uno sconto del 40%; Darkwood passa da 14,79 euro a 3,69 euro, con uno sconto del 75%;

Mafia Definitive Edition passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Hellblade Senua's Sacrifice passa da 29,99 euro a 2,99 euro, con uno sconto del 90%;

passa da 29,99 euro a 2,99 euro, con uno sconto del 90%; Hell Let Loose passa da 44,99 euro a 29,24 euro, con uno sconto del 35%;

Sid Meier's Civilization VI passa da 59,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto del 90%;

Choo-Choo Charles passa da 19,50 euro a 6,04 euro, con uno sconto del 69%;

Guilty Gear Strive passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

Blasphemous passa da 24,99 euro a 6,24 euro, con uno sconto del 75%;

Borderlands 3 passa da 59,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto dell'85%.

Termina qui il nostro elenco dedicato agli sconti più importanti presenti su Steam, sebbene l'offerta contenustica nella pagina dei saldi sia alquanto ampia e ricca di IP più o meno popolari. Proprio per questo, vi invitiamo a recuperare la lista completa tramite il link in calce alla notizia.