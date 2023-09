Steam, è tempo di incredibili sconti: offerte per Steam Deck, Sekiro, RE4 e molto altro

La "casa dei PC gamer" ha compiuto vent'anni qualche giorno fa e, contestualmente al felice evento che ha coinvolto il popolarissimo client proprietario di Valve, l'azienda ha dato il via ad ulteriori saldi sulla propria piattaforma. È tempo di grandi avventure con le promozioni di Steam, tra cui troviamo note IP del settore e non solo.

Seguendo a ruota le tantissime nuove offerte disponibili per giochi PC e Steam Deck, Valve ha messo in saldo giochi del calibro di Red Dead Redemption 2, Call of Duty Modern Warfare, Sekiro Shadows Die Twice, Resident Evil 4 Remake e molto altro. Però, questa volta, nell'elenco dei prodotti più popolari che hanno subito una forte scontistica troviamo anche la console ibrida rilasciata nel 2022. Quindi, quali sono le migliori promozioni del momento? Qui di seguito vi riportiamo il nome di qualche titolo da non lasciarsi sfuggire:

Steam Deck passa da 419,00 euro a 377,10 euro, con uno sconto del 10%;

passa da 419,00 euro a 377,10 euro, con uno sconto del 10%; Red Dead Redemption 2 passa da 59,99 euro a 19,79 euro, con uno sconto del 67%;

It Takes Two passa da 39,99 euro a 13,99 euro, con uno sconto del 65%;

Sekiro Shadows Die Twice passa da 59,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

Resident Evil 4 Remake passa da 59,99 euro a 39,59 euro, con un sconto del 34%;

Call of Duty Black Ops 3 passa da 59,99 euro a 19,79 euro, con uno sconto del 67%;

Assassin's Creed Odyssey passa da 59,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Euro truck Simulator 2 passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

Cities Skylines passa da 27,99 euro a 5,59 euro, con uno sconto dell'80%;

Halo The Master Chief Collection passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Titanfall 2 passa da 29,99 euro a 2,99 euro, con uno sconto del 90%;

Call of Duty Modern warfare passa da 59,99 euro a 19,79 euro, con uno sconto del 67%;

Monster Hunter Rise passa da 39,99 euro a 15,99 euro, con uno sconto del 60%;

Terraria passa da 9,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 50%;

Call of Duty Black Ops Cold War passa da 59,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 67%;

Naruto Shippuned Ultimate Ninja Storm 4 passa da 29,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto dell'80%.

I titoli in elenco sono tanti, così come sono diverse le incredibili promozioni avviate da Steam. Avete già trovato la prossima grande avventura da iniziare e portare al termine?