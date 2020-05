Steam Indie Celebration: parte l'evento con 25 Demo gratis di giochi PC

Il collettivo di Digital Dragons lancia ufficialmente Steam Indie Celebration, un evento digitale che nasce per dare la giusta visibilità a decine di videogiochi "minori" (ma non per questo meno divertenti) dando modo agli utenti di provarli in maniera completamente gratuita con delle demo estese.

L'iniziativa nasce in conseguenza della cancellazione dell'importantissima vetrina mediatica offerta dall'E3 2020 e dalle altre manifestazioni di settore chiuse o rinviate per l'emergenza Coronavirus. In questo modo, diversi attori della scena indipendente hanno così deciso di promuovere i propri progetti partecipando allo show virtuale di Digital Dragons che permette a tutti i giocatori di accedere a delle versioni dimostrative di dimensioni generose.

L'evento digitale è già partito e durerà fino al 15 maggio: per l'occasione, molti sviluppatori hanno messo a disposizione dell'utenza di Steam le Demo dei propri giochi PC. Eccovi la lista dei titoli attualmente accessibili in versione dimostrativa dalle pagine del negozio digitale di Valve:

Steam Indie Celebration: demo dei giochi PC

Ars Fabulae

Bonkies

Danger Scavenger

Elderborn

Eldest Souls

First Class Trouble

For the People

For the Warp

Ghostrunner

Legends of Ethernal

Liberated

Not for Broadcast

Overloop

PositronX

Rhythm Fighter

Roki

Rustler

Shing!

The Blind Prophet

There is No Light

Tower Princess

Tunche

Uragun

Wanderlust: Transsiberian

Wingspan

Tra i giochi interessati da questa lodevole iniziativa promozionale dedicata agli sviluppatori indipendenti, citiamo lo sparatutto cyberpunk Ghostrunner, l'avventura fiabesca Roki e l'ispirato puzzle platform Tower Princess. In calce alla notizia trovate il link alla pagina Steam ufficiale di Indie Celebration, con le indicazioni sui singoli giochi presentati e sulle versioni dimostrative scaricabili gratis su PC.