Steam, inizia la Capcom Summer Sale: Monster Hunter Rise, Devil May Cry 5 e altre offerte

La stagione balneare è iniziata ormai da un po' di giorni e Steam ha dato il via all'estate con grandi offerte e saldi folli per acquistare iconiche IP del panorama videoludico ad un prezzo ridotto. Come se ciò non bastasse, direttamente dalle pagine di Steam, giunga la notizia dell'inizio dei Capcom Summer Sale.

La promozione permetterà di procedere all'acquisto di tanti titoli appartenenti alla corposa line-up di prodotti offerti da Capcom. Tra i nomi attualmente soggetti alla suddetta iniziativa troviamo Monster Hunter Rise, Devil May Cry 5, The Great Ace Attorney e molto altro. Qui di seguito vi elenchiamo le offerte migliori:

Monster Hunter Rise + Rise Sunbreak passa da 59,99 euro a 39,95 euro;

Monster Hunter Rise Deluxe Edition + Rise Sunbreak Deluxe Edition passa da 69,99 euro a 49,69 euro;

Monster Hunter Rise Deluxe Edition passa da 54,98 euro a 21,37 euro;

Monster hunter World Iceborne Master Edition passa da 69,99 euro a 34,99 euro;

Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin passa da 39,99 euro a 19,99 euro;

the Great Ace Attorney Turnabount Collection passa da 59,99 euro a 25,19 euro;

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy passa da 29,99 euro a 9,89 euro;

The Great Ace Attorney Chronicles passa da 39,99 euro a 19,99 euro;

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy - Tornabout Tunes Bundle passa da 39,96 euro a 15,91 euro;

Resident Evil 7 Biohazard passa da 19,99 euro a 7,99 euro;

Resident Evil Village passa da 39,99 euro a 19,99 euro;

Resident Evil 7 Gold Edition passa da 59,98 euro a 15,87 euro;

Resident Evil 3 remake passa da 39,99 euro a 9,99 euro;

Resident Evil 2 Deluxe Edition passa da 49,99 euro a 12,49 euro;

Resident Evil 5 Gold Edition passa da 27,99 euro a 6,99 euro;

Resident Evil 5 passa da 29,99 euro a 7,49 euro;

Devil May Cry 5 passa da 29,99 euro a 9,89 euro;

Devil May Cry 4 Special Edition passa da 24,99 euro a 7,49 euro;

Devil May Cry HD Collection passa da 29,99 euro a 9,89 euro;

Dead Rising passa da 19,99 euro a 5,99 euro;

Dead Rising 2 passa da 18,99 euro a 5,69 euro;

Dead Rising 3 Apocalypse Edition passa da 29,99 euro a 8,99 euro;

Dead Rising 4 passa da 29,99 euro a 7,49 euro;

Mega Man 11 passa da 29,99 euro a 9,89 euro;

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection passa da 29,99 euro a 9,89 euro;

Mega Man X Legacy Collection 2 passa da 19,99 euro a 7,99 euro;

Mega Man X Legacy Collection passa da 19,99 euro a 7,99 euro;

Street Fighter V - Champion Edition passa da 19,99 euro a 9,99 euro;

Street Fighter 30th Anniversary Collection passa da 29,99 euro a 9,89 euro;

Dragon's Dogma: Dark Arisen passa da 29,99 euro a 4,79 euro.

Arriva su Steam la grande promozione estiva a tema Capcom, con un'enorme mole di prodotti pronti ad essere scoperti dall'utenza PC con un'ondata di sconti per celebrare l'estate del 2023. Prima di salutarci, però, vi invitiamo a recuperare l'elenco dei migliori giochi PC e Steam Deck a meno di dieci euro con i saldi estivi di Steam.