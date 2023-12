Steam, iniziano i Capcom The Game Awards Sale: sconti fino alll'87%

È giunta al termine la notte dei The Game Awards 2023, foriera di annunci inaspettati come quello di Monster Hunter Wilds che hanno permesso a Capcom di salire sul palco dell'evento videoludico in grande stile. Tuttavia, ora è il momento di festeggiare con i Capcom The Game Awards Sale su Steam, dopo il successo di alcune sue IP.

Basti pensare, ad esempio, alla presenza di Resident Evil 4 Remake nell'elenco dei nominati al GOTY ai The Game Awards 2023. Proprio l'ultima rivisitazione dell'avventura orrorifica della software house è tra i titoli in saldo presso il client di Valve, ma quali sono i giochi in promozione nell'elenco dei Capcom The Game Awards su Steam? Tra i titoli più gettonati troviamo anche Street Fighter 6 e Monster Hunter World, ma vi invitiamo a visionare l'elenco di cui sotto:

Resident Evil 4 Remake passa da 59,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

Street Fighter 6 passa da 59,99 euro a 39,59 euro, con uno sconto del 34%;

Monster Hunter World passa da 29,99 euro a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

The Game Awards Collection passa da 99,97 euro a 26,83 euro, con uno sconto del 73%;

Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition passa da 79,99 euro a 29,59 euro, con uno sconto del 63%;

Resident Evil Village Gold Edition passa da 49,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 60%;

Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition passa da 59,98 euro a 15,87 euro, con uno sconto del 74%;

Street Fighter V Champion Edition passa da 19,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

Street Fighter 30th Anniversary Collection passa da 29,99 euro a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

Ultra Street Fighter IV passa da 27,99 euro a 3,63 euro, con uno sconto dell'87%;

Monster Hunter World Iceborne Master Edition passa da 69,99 euro a 24,79 euro, con uno sconto del 65%;

Monster Hunter Rise + Sunbreak passa da 59,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

Monster Hunter Rise + Sunbreak Deluxe passa da 59,99 euro a 39,89 euro, con uno sconto del 43%;

Devil May Cry 5 Deluxe Edition passa da 39,99 euro a 15,99 euro, con uno sconto del 60%.

C'è una lunga lista di titoli targati Capcom da poter recuperare in sconto (insieme ai relativi DLC), perciò vi invitiamo a recuperare l'elenco completo tramite la fonte in calce alla notizia qualora foste alla ricerca di un nuovo gioco della software house nipponica da recuperare grazie alle promo dei TGA.