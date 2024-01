Steam: iniziano le offerte speciali con gli sconti sul franchise di Sonic

Ci sono tanti nuovi giochi in saldo su Steam per potersi divertire, e da questo punto di vista l'icona videoludica targata SEGA non fa eccezione: sono iniziati gli sconti sul franchise di Sonic. C'è una vasta gamma di titoli acquistabili ad un prezzo ridotto rispetto a quello di listino nel client di Valve, ma quali e a quanto per l'esattezza?

Tra le offerte in primo piano di Steam sul franchise di Sonic troviamo anche le avventure più recenti del riccio blu: parliamo, nello specifico, di Sonic Origins, Sonic Superstars e Sonic Frontiers. Si tratta di un'occasione alquanto importante, complice l'elevato valore delle produzioni in questione. Dopo aver festeggiato l'arrivo del weekend con tante offerte, dunque, è giunto il momento di scoprire quali sono le iniziative messe a punto per i titoli approdati sul mercato sotto l'etichetta di SEGA. Qui di seguito vi elenchiamo quanto presente nella pagina:

Sonic Origins passa da 29,99 euro a 19,49 euro, con uno sconto del 35%;

Sonic Superstars passa da 59,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

Sonic Frontiers passa da 59,99 euro a 23,99 euro, con uno sconto del 60%;

Sonic Colours Ultimate passa da 39,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto del 70%;

Team Sonic Racing passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Sonic Forces passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Sonic Lost World passa da 29,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

Sonic All Stars Racing Transformed Collection passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

Sonic The Hedgehog 4 Episodio I passa da 9,99 euro a 2,49 euro, con uno sconto del 75%;

Sonic The Hedgehog 4 Episodio II passa da 9,99 euro a 2,49 euro, con uno sconto del 75%;

Sonic & SEGA All-Stars Racing passa da 9,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 50%.

Siete interessati alle ultime offerte di Steam? È il momento di celebrare l'importantissima mascotte videoludica con una nuova ondata di promozioni da non lasciarsi sfuggire.