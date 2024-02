Steam, iniziano da oggi i Capcom Publisher Sale: c'è anche Resident Evil 4 tra le promo

Sulla falsa riga di quanto visto negli scorsi giorni su Steam grazie ai nuovi sconti con grandi giochi in promozione, ecco che la stessa piattaforma digitale di Valve ha accolto i Capcom Publisher Sale. Cosa offre quest'ultima iniziativa tra i titoli in lista? I nomi in lista sono parecchi, come quello di Resident Evil 4, ma non solo.

Tra le avventure videoludiche in offerta disponibili, che si vanno a sommare ai già corposi sconti sul franchise di Age of Empires dalle pagine di Steam, troviamo i migliori titoli rilasciati da Capcom nel corso degli anni: non possiamo non citare Street Fighter 6, Dragon's Dogma Dark Arisen, Monster Hunter World e molto più. Siete interessati ai saldi del momento di Steam con i Capcom Publisher Sale? Ecco allora cosa recuperare finché si è in tempo.

Resident Evil 4 - da 39,99 euro a 29,99 euro; riduzione del prezzo pari al 25%;

Street Fighter 6 - da 59,99 euro a 39,59 euro; sconto del 34%;

Dragon's Dogma Dark Arisen - da 29,99 euro a 4,79 euro; sconto dell'84%;

Mega Man Cyber World Pack - da 109,97 euro a 41,22 euro; riduzione del prezzo pari al 63%;

Monster Hunter World - da 28,99 euro a 9,89 euro; sconto del 67%;

Monster Hunter 20th Anniversary Pack - da 69,98 euro a 19,41 euro; riduzione del prezzo pari al 72%;

Monster Hunter 20th Anniversary Complete Pack- da 189,95 euro a 56,31 euro; sconto del 70%;

Exoprimal - da 59,99 euro a 29,99 euro; sconto del 50%;

Ghost Trick Detective fantasma - da 29,99 euro a 19,79 euro; riduzione del prezzo pari al 34%;

Resident Evil Gold Edition & Village Gold Edition - da 79,99 euro a 29,59 euro; sconto del 63%;

Resident Evil Village - da 39,99 euro a 15,99 euro; riduzione del prezzo pari al 60%;

The Great Ace Attorney Chronicles - da 39,99 euro a 15,99 euro; sconto del 60%.

Questi sono solo alcuni degli innumerevoli titoli presenti tra le fila dei giochi in sconto su Steam. Siete interessati alle nuove promozioni messe a punto dal 29 febbraio?