Steam, iniziano i saldi per i migliori giochi Koei Tecmo: Nioh 2 tra gli sconti

Le ultime giornate del client di Valve sono state segnata dagli sconti a non finire su Steam con il Tokyo Games Show 2023 e Capcom. Questa volta, però, ad invadere le pagine dei saldi su Steam ci pensa Koei Tecmo con le sue produzioni videoludiche che hanno ammaliato il mercato nel corso degli anni. Volete qualche esempio di giochi in promozione?

Tra i nomi in lista troviamo Nioh 2, Dead or Alive 6, Warriors Orochi 4, Fairy Tail, Dynasty Warriors 9 e molto altro. Tra action, JRPG e giochi simulativi, Steam amplia l'offerta contenutistica per gli utenti alla ricerca di qualche offerta da non lasciarsi sfuggire. Qui di seguito vi elenchiamo quelle che sono le migliori:

Nioh 2 The Complete Edition passa da 59,99 euro a 35,99 euro;

Atelier Sphie 2 The Alchemist of the Mysterious Dream passa da 59,99 euro a 35,99 euro;

Warriors Orochi 4 passa da 69,99 euro a 41,99 euro;

Romance of the Three Kings XIV passa da 59,99 euro a 35,99 euro;

Dead or Alive 6 passa da 84,99 euro a 21,24 euro;

BERSERK and the Band of the Hawk passa da 59,99 euro a 23,99 euro;

Fairy Tail passa da 69,99 euro a 41,99 euro;

Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX passa da 39,99 euro a 25,99 euro;

Blue Reflection passa da 59,99 euro a 17,99 euro;

Warriors Orochi 3 Definitive Edition passa da 39,99 euro a 27,99 euro;

Dinasty Warriors 9 passa da 44,99 euro a 22,49 euro;

Dead or Alive 5 Last Round passa da 39,99 euro a 19,99 euro;

Se volete saperne di più su ciò che Steam ha da offrire tra i titoli Koei Tecmo in saldo, in calce alla notizia trovate il rimando alla pagina ufficiale del client di Valve. Nel frattempo, però, preparatevi: il Festival degli Shoot 'em up su Steam è arrivato da oggi 25 settembre.