Steam, offerte per iniziare al meglio la settimana: Tomb Raider, Battlefield e molto altro

Sono iniziate le offerte speciali su Steam con Half-Life Alyx, The Witcher 3, Black Ops 2 e grandi altri titoli in promozione. Le occasioni per risparmiare acquistando giochi tramite il client di Valve ad un prezzo ridotto non mancano di certo. Siete alla ricerca di qualche promozione per iniziare al meglio la settimana?

Tra i prodotti del momento troviamo nomi del calibro di Call of Duty Vanguard, Mass Effect Legendary Edition, Broforce, Battlefield V, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition ed il nuovo e misterioso progetto di Visai Games approdato anche su Xbox Game Pass come l'ultima aggiunta di luglio che chiude il mese. Pronti per immergervi nella ricerca di un nuovo titolo che vi accompagni per il prosieguo di quest'estate?

Warhammer 40,000: Boltgun passa da 21,99 euro a 17,59 euro;

Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters passa da 44,99 euro a 22,49 euro;

Call of Duty Vanguard passa da 59,99 euro a 29,99 euro;

Mass Effect Legendary Edition passa da 59,99 euro a 14,99 euro;

Venba passa da 14,99 euro a 12,74 euro;

Broforce passa da 14,79 euro a 2,95 euro;

Shadow of the Tomb raider Definitive Edition passa da 89,96 euro a 9,88 euro;

Battlefield V passa da 49,99 euro a 12,49 euro;

Marvel's Midnight Suns passa da 79,99 euro a 31,99 euro;

Monster Hunter World Iceborne passa da 39,99 euro a 19,99 euro;

Gang Beasts passa da 19,99 euro a 7,99 euro;

Train Sim World 3 passa da 49,99 euro a 20,15 euro;

Shadows of Doubt passa d a19,99 euro a 15,99 euro;

Battlefield 2042 passa da 59,99 euro a 17,99 euro;

Resident Evil 3 Remake passa da 39,99 euro a 9,99 euro;

Chorus passa da 39,99 euro a 11,99 euro;

Resident Evil 7 Biohazard passa da 19,99 euro a 7,99 euro;

The Quarry passa da 69,99 euro a 23,09 euro;

Only Climb: Better Together passa da 4,99 euro a 4,24 euro;

Two Point Campys: Space Academy passa da 9,99 euro a 7,99 euro;

Undertale passa da 9,99 euro a 2,99 euro;

Dyimg Light 2 Stay Human passa da 59,99 euro a 29,99 euro;

Hardspace: Shipbreaker passa da 34,99 euro a 19,94 euro.

Steam continua ad essere invaso da grandi offerte e numerose occasioni per accaparrarsi videogiochi ad un prezzo ridotto. Quale sconto è di vostro maggior gradimento?