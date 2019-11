Steam, sono iniziati i Saldi Autunnali: migliaia di giochi e DLC in offerta!

Giusto in tempo per il Black Friday 2019, Steam ha dato il via ai Saldi Autunnali, immancabile appuntamento annuale atteso dagli utenti tanto quanto i Saldi Estivi e Natalizi.

Gli sconti disponibili - non ci sarebbe nemmeno il bisogno di dirlo - sono migliaia, e interessano la quasi totalità del catalogo della piattaforma PC di Valve. Mentre vi scriviamo in evidenza ci sono RAGE 2 a 19,79 euro, Dead Cells a 17,49 euro, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition a 23,68 euro, Grand Theft Auto 5 a 14,99 euro, The Crew 2 a 14,99 euro, Frostpunk a 13,49 euro, Monster Hunter World a 29,99 euro, F1 2019 a 27,49 euro, Rainbow Six Siege a 7,99 euro, Code Vein a 34,99 euro, Gears 5 a 34,99 euro e Cities Skylines a 6,99 euro. Questi sono solo degli esempi, per un quadro generale vi rimandiamo all'homepage di Steam. Avete tempo fino alle ore 19:00 di martedì 3 dicembre per approfittarne.

Valve ha inoltre colto l'occasione per lanciare le nomination per i Premi di Steam del 2019. Siete chiamati a votare i vostri giochi preferiti dell'anno nelle seguenti categorie:

Il Premio Gioco dell'anno

Il Premio Gioco VR dell'anno

Il Premio Atto d'amore

Il Premio Meglio in compagnia

Il Premio Gameplay più innovativo

Il Premio Miglior gioco dalla trama profonda

Il Premio Miglior gioco in cui fai pena

Il Premio Miglior stile grafico

Valve non ha selezionato i giochi nominati, per il semplice motivo che siete liberi di scegliere a vostra discrezione qualsiasi titolo presente nel catalogo di Steam, a patto che sia uscito nel 2019. Potete votare (e nel frattempo completare incarichi per ottenere medaglie e aumentare il livello del vostro profilo) a questo indirizzo , durante i Saldi Natalizi di Steam.