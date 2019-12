Steam: sono iniziati i saldi per i TGA 2019 e il nuovo evento The Game Festival

I tradizionali saldi legati ai The Game Awards sono finalmente iniziati anche su Steam, con offerte che riguardano i titoli candidati nell'edizione 2019 ma anche con i vincitori delle passate edizioni del 2018 e del 2017. Inoltre il famoso portale di Valve ha dato il via al The Game Festival.

I saldi di Steam, già disponibili, termineranno nella nottata di domani e riguardano titoli come Disco Elysium, Red Dead Redemption 2, Resident Evil 2, Gears 5, A Plague Tale Innocente, Monster Hunter: Iceborne, Mortal Kombat 11, Devil May Cry 5 e tanti altri. Persino la versione PC del prossimo Death Stranding è stata inclusa nella lista. Inoltre, Steam ha dato il via all'ultima invenzione di Geoff Keighley, The Game Festival, 48 ore in cui sarà possibile provare una serie di demo inedite di giochi non ancora pubblicati, proprio come succede alle grandi fiere fisiche.

Anche Epic Games Store ha deciso di seguire la tradizione dei saldi per i titoli legati ai TGA, con una serie di offerte sulle varie nomination dell'edizione 2019. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che potete seguire l'evento dei The Game Awards in diretta con la redazione di Everyeye.