Steam, il meglio di Kepler Interactive con le nuove offerte: da Scorn a Sifu

Tra le pagine del client di Valve c'è sempre una nuova campagna promozionale pensata per i veri videogiocatori, come nel caso dei New Year Sale di Curve Games iniziati su Steam e con sconti fino al 90%. Ora, però, la nota piattaforma digitale ha dato il via ai saldi dedicati all'editore Kepler Interactive, etichetta dietro diverse IP note.

Qualche esempio di giochi Kepler Interactive in offerta su Steam? Scorn, Sifu e Pacific Drive sono solo alcuni dei nomi presenti nell'elenco di avventure videoludiche rilasciate dalla suddetta azienda. Qui di seguito trovate l'elenco delle promozioni attualmente disponibili sulle pagine del client:

Scorn passa da 39,99 euro a 13,99 euro, con uno sconto del 65%;

passa da 39,99 euro a 13,99 euro, con uno sconto del 65%; Ultros passa da 24,99 euro a 22,99 euro, con uno sconto del 10%;

Sifu passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; The Red Lantern passa da 20,99 euro a 4,19 euro, con uno sconto dell'80%;

Eternights passa da 29,99 euro a 17,99 euro, con uno sconto del 40%;

En Garde passa da 19,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

Apocalypse Party passa da 9,99 euro a 8,69 euro, con uno sconto del 13%;

Cat Quest II passa da 14,99 euro a 4,49 euro, con uno sconto del 70%;

Pacific Drive passa da 29,99 euro a 26,99 euro;

passa da 29,99 euro a 26,99 euro; Action Fighitng Bundle passa da 59,99 euro a 26,98 euro, con uno sconto del 55%;

Cute Pets Bundle passa da 48,97 euro a 11,31 euro, con uno sconto del 77%;

Deformed Monsters Bundle passa da 69,98 euro a 28,78 euro, con uno sconto del 59%;

Kepler 2023 Selection passa da 89,97 euro a 43,17 euro, con uno sconto del 52%;

Steam Deck Bundle passa da 94,97 euro a 34,62 euro, con uno sconto del 64%;

Sloclap Collection passa da 68,98 euro a 44,08 euro, con uno sconto del 36%.

Terminano qui le promozioni messe a punto per la line-up videoludica giunta sul mercato sotto l'etichetta di Kepler Interactive. Siete interessati ai giochi disponibili tra le nuove offerte di Steam? Prima di salutarci, però, vi vogliamo porre una domanda: sapete quali sono i prodotti più giocati al momento su Steam? La risposta potrebbe sorprendervi, o forse non tanto.