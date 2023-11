Steam lancia i Saldi Autunnali: offerte irrinunciabili su un mare di giochi

Dopo aver fatto da sfondo all'iniziativa lanciata da Blizzard con Diablo 4 e la settimana di prova gratuita su Steam, Valve dà ufficialmente inizio ai Saldi Autunnali di Steam, una promozione che coinvolge oltre 10.000 videogiochi del negozio digitale più frequentato dagli utenti PC.

Riassumere le migliaia di offerte e occasioni di risparmio dei Saldi Autunnali di Steam è praticamente impossibile: un aiuto per orientarci in questa sconfinata promozione ci viene dato dalla pagina aperta per l'occasione dai curatori dello store digitale di Valve, con tante schede che suddividono i titoli in sconto per genere di riferimento, IP di appartenenza, publisher e tipologia di esperienza interattiva.

L'elenco dei titoli selezionati da Valve per dare inizio alla nuova tornata promozionale di Steam è la rappresentazione plastica della varietà delle offerte confezionate dall'azienda di Gabe Newell e dalle migliaia di software house e case di produzione coinvolte in questa iniziativa.

Hunt: Showdown

Terraria

Mount & Blade II: Bannerlord

HITMAN 3

The Elder Scrolls Online

American Truck Simulator

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Sons Of The Forest

Subnautica

Deep Rock Galactic

F1 23

Starfield

STAR WARS Jedi: Survivor

Valheim

The Last of Us Part I

RimWorld

L'edizione 2023 dei Saldi Autunnali di Steam è già partita alle ore 19:00 di oggi, martedì 21 novembre, e si concluderà alla medesima ora di martedì 28 novembre. Se invece siete alla ricerca di ulteriori occasioni di risparmio per giochi, console, accessori e gadget hi-tech, il nostro consiglio non può che essere quello di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per scorrere l'elenco delle tante promozioni del Black Friday 2023.