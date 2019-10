Steam lancia gli sconti sui giochi LGBTQ+: Life is Strange 2, Gone Home e molti altri

Per celebrare la Giornata Mondiale del Coming Out, ieri 11 ottobre Steam ha lanciato per la prima volta una promozione interamente dedicata ai giochi accomunati dalle tematiche LGBTQ+ (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender e Queer).

Gli sconti, che rimarranno attivi fino al 15 ottobre, arrivano fino al 90% su una moltitudine di titoli. Tra i tanti, ci teniamo a segnalare l'intera serie Life is Strange: è possibile acquistare a prezzo scontato anche la seconda stagione, che risulta essere ancora in corso (23,97 euro invece di 39,95 euro). Sconti interessanti anche su giochi di assoluto valore come Gone Home (4,99 euro invece di 12,49 euro), Tacoma (6,79 euro invece di 16,99 euro) e The Red Strings Club (7,49 euro anziché 14,99 euro), avventura dalle tinte cyberpunk che tanto è piaciuta al nostro Tommaso "Todd" Montagnoli. A tal proposito, vi consigliamo di leggere la recensione di The Red Strings Club. Per la lista completa dei giochi in sconto vi invitiamo di consultare la pagina dedicata ai saldi LGBTQ+ di Steam.

Rimanendo in tema LGBTQ, segnaliamo che Blizzard Entertainment è finita nell'occhio del ciclone per aver costretto il clan "Gay Boys" di World of Warcrat Classic a cambiare nome. Dopo il caso Blitzchung, non sembra esserci pace per la celebre casa di sviluppo di Irvine.