Steam lancia gli sconti sui giochi PlayStation: Horizon e Days Gone in offerta

Su Steam sono in corso i saldi editore di PlayStation con vari giochi Sony in offerta a prezzo speciale fino al 5 ottobre. La selezione in verità non è vastissima ma è anche vero che ad oggi non sono molte le esclusive PlayStation Studios disponibili su PC.

Da segnalare ad esempio Days Gone a 39.99 euro invece di 49.99 euro, Horizon Zero Dawn Complete Edition (include anche il DLC The Frozen Wilds) a 29.99 euro invece di 49.99 euro, Predator Hunting Grounds a 19.99 euro (sconto del 50% sul prezzo di listino) e il datato Helldivers Dive Harder Edition a 5.99 euro, in offerta anche i DLC di Helldivers e Predator Hunting Grounds.

Come noterete manca Death Stranding ma ricordiamo che la versione PC del gioco di Hideo Kojima è pubblicata in realtà da 505 Games e non da PlayStation Studios, con quest'ultima che si limita a fare da publisher per la versione PS4 e la nuova Director's Cut per PS5.

Il fatto che Sony partecipi ad una campagna sconti su Steam dimostra ancora una volta come il colosso giapponese creda fortemente in questo mercato, tra i prossimi giochi PlayStation Studios in arrivo su PC ricordiamo Uncharted Legacy of Thieves Collection in uscita nel 2022, pacchetto che include Uncharted 4 Fine di un Ladro e lo spin-off Uncharted L'Eredità Perduta.