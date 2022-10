Steam, l'App per iOS e Android è stata completamente rinnovata: tutte le novità

Dopo una lunga fase Beta, oggi 12 ottobre Valve ha lanciato una nuova versione della Steam Mobile App, dotata di una struttura profondamente rivisitata e di funzioni del tutto inedite. Scopriamo assieme tutte le novità della nuova applicazione per iOS e Android.

Nuova Steam Mobile App | Link per il download

Le funzionalità della nuova Steam Mobile App

Oltre alle funzioni di sempre, come il Negozio, i codici di Steam Guard e gli scambi, la nuova Steam Mobile App include anche la scansione di un codice QR per l'accesso al PC, notifiche più intelligenti, schede personalizzabili e una nuova Libreria con download remoti. Stando a Valve, rappresenta anche il modo migliore per mantenere l'account al sicuro con l'autenticazione a due fattori. A seguire una panoramica delle nuove funzionalità:

Autenticazione a due fattori;

Accesso tramite codice QR: scansiona un codice QR per accedere su Steam anziché inserire una password;

Conferma di accesso: conferma i tuoi regolari accessi a Steam con un semplice "Approva" o "Rifiuta";

Dispositivi autorizzati: gestisci l'accesso ai dispositivi ai quali l'account ha effettuato l'accesso;

Accesso più rapido al Negozio, alla Comunità, alle Notizie, ecc. ovunque ti trovi;

La Libreria, con l'accesso ai contenuti di gioco, alle discussioni, alle guide, all'Assistenza e molto altro;

Download remoto dei giochi e degli aggiornamenti sul PC;

Notifiche di Steam personalizzabili: Lista dei desideri, saldi, commenti, scambi, discussioni, richieste di amicizia e molto altro;

Conferme per scambi e Mercato;

Un'esperienza di navigazione nel Negozio migliorata per dispositivi mobili;

Supporto per account multipli di Steam nell'app;

Schede personalizzabili.

Tra i piani per il futuro figurano l'accesso tramite QR anche per Steam Deck e nuovi tipi di notifiche. Intanto, godetevi il trailer della nuova Steam Mobile App in apertura di notizia.