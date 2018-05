Steam: un leak svela la data di partenza dei saldi estivi

Un leak di Steam Database ha svelato la presunta data di avvio dei saldi estivi di Steam: secondo quanto riportato, la prossima ondata di sconti sul marketplace di Valve prenderà il via il 21 giugno, giusto in tempo per festeggiare l'inizio dell'estate.

Le offerte, indicativamente, dovrebbero durare circa due settimane, fino ai primi giorni di luglio, con centinaia di giochi in rotazione quotidiana proposti a prezzi piccoli piccoli. Al momento non ci sono dettagli di alcun tipo riguardo i titoli che potrebbero far parte dei saldi estivi di Steam, generalmente la sezione include grandi blockbuster AAA e prodotti indipendenti scontati fino all'80%.

I saldi estivi di Steam riscuotono normalmente un enorme successo, tanto da causare il crash dei server nelle ore successive al lancio, a causa dell'altissimo afflusso di giocatori che si riversano sul marketplace in cerca di buoni affari. Sapevate che il 2017 è stato un anno record per Steam, con incassi superiori a 4.3 miliardi di dollari?