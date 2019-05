Steam: svelata in anticipo la data di inizio dei Saldi Estivi

Come da tradizione, ecco che le date in cui Valve intende lanciare i nuovi sconti su Steam vengono prontamente svelati in anticipo da un leak. Come confermato da un tweet di Steam Database, i Saldi Estivi del marketplace digitale avranno inizio il 25 giugno a partire dalle ore 19:00 italiane e si protrarranno per due settimane.

Data la piega presa ormai da alcuni anni, non ci si aspetta che Valve cambi alcunché riguardo al modello di distribuzione dei saldi, che da tempo non sono più lanciati sotto forma di offerte lampo, ma vengono semplicemente resi disponibili per tutta la durata delle promozioni stagionali. Al netto di una innegabile maggior comodità, c'è da dire che le offerte sono man mano divenute meno generose nei confronti dell'utenza, che in passato poteva cogliere entro un tempo limitato delle vere e proprie occasioni imperdibili.

È presumibile invece che la compagnia di Gabe Newell stia pensando a qualche nuovo tipo di iniziativa da promuovere in concomitanza con l'arrivo dei Saldi, proprio come avvenuto in occasione del lancio delle offerte per il Capodanno Lunare. Valve, sempre più incalzata dalla politica aggressiva di Epic Games che si sta accaparrando un numero sempre crescente di esclusive temporali, è infatti chiamata a contrattaccare per mantenere salda la sua leadership all'interno del mercato del gaming su PC.