Steam a tutto LEGO! Lego Star Wars La Saga degli Skywalker e molto altro tra i saldi

I saldi estivi sono finiti, ma non le offerte per tanti giochi PC e Steam Deck che, a distanza di giorni dall'inizio delle promozioni estive, continuano a far urlare di gioia i membri del client di Valve. Steam è ancora invaso dai saldi e dalle promozioni dedicate ad una grande mole di giochi, come nel caso delle offerte per il franchise LEGO.

Sono tanti i nomi presenti nell'elenco dei titoli che hanno subito una forte scontistica in previsione dell'offerta che terminerà giorno 20. Tra i saldi del momento troviamo: LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, LEGO 2K Drive, LEGO Brick Tales e molto altro ancora. Qui di seguito vi riportiamo ciò che di meglio ha da offrire la sezione in questione, la quale si lega al grande successo del raduno di 11 milioni di utenti con lo Steam Next Fest.

LEGO Star Wars La Saga Degli SKywalker passa da 69,99 euro a 23,09 euro;

LEGO 2K Drive passa da 59,99 euro a 47,99 euro;

LEGO Bricktales passa da 29,99 euro a 14,99 euro;

LEGO Pirates of the Caribbean: The Video GAme passa da 16,79 euro a 4,19 euro;

LEGO Movie - Videogame passa da 19,99 euro a 4,99 euro;

LEGO Star Wars - The Complete Saga passa da 16,79 euro a 4,19 euro;

LEGO Indiana Jones The Original Adventure passa da 16,79 euro a 4,19 euro;

LEGO The Lord of the Rings passa da 19,99 euro a 4,99 euro;

LEGO The Incredibles passa da 39,99 euro a 5,99 euro;

LEGO Batman The Videogame passa da 19,99 euro a 4,99 euro;

LEGO The Hobbit passa da 19,99 euro a 4,99 euro;

LEGO Marvel's Avengers passa da 29,99 euro a 7,49 euro;

LEGO DC Super-Villains passa da 39,99 euro a 5,99 euro;

LEGO Batman Trilogy Pack passa da 49,99 euro a 4,99 euro;

Le offerte di Steam non terminano qui di certo, grazie alla nuova promozione dedicata alle produzioni videoludiche a tema LEGO che terminerà il 20 luglio.