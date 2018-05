Steam Link: Apple ha rifiutato l'app poiché non rispetta le linee guide della compagnia

Qualche settimana fa vi parlammo della nuova applicazione Steam Link per dispositivi mobili Android e iOS che permette di giocare ai titoli presenti all'interno della libreria di Steam in streaming.

Questa settimana è approdata come previsto su Android in versione Beta, ma qualcosa è andato storto sul versante Apple. La società di Cupertino, dopo aver accettato l'applicazione nei giorni scorsi, ha fatto dietrofront e l'ha rimossa dall'App Store subito dopo il lancio. A quanto pare, sono stati riscontrati alcuni conflitti con le sue linee guida, non identificati dal Review Team quando l'app è stata esaminata la prima volta.

Valve, chiaramente, si è definita molto delusa dall'accaduto: "Il team ha lavorato molte ore su questo progetto e sul processo di approvazione, per cui siamo davvero delusi. Speriamo che Apple riconsideri la sua scelta in futuro". Valve, inoltre, ha fatto notare che su App Store ci sono molte applicazioni analoghe che permettono di visualizzare il desktop in remoto, eppure non sono mai state rifiutate.

Nel frattempo, è arrivata la risposta di Apple, che lascia aperto qualche spiraglio. Il VP Phil Schiller ha risposto direttamente agli utenti via mail spiegando che la casa di Cupertino continuerà a lavorare a stretto contatto con Valve al fine di risolvere i conflitti con le linee guida. Non si tratta di una garanzia, ma è comunque molto positivo. Nel frattempo, i giocatori in possesso di dispositivi iOS non posso far altro che attendere speranzosi.