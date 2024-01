Steam, lunedì fa rima con saldi: ecco le offerte per iniziare al meglio la settimana

Un nuovo lunedì è iniziato, e con esso è il momento di dire addio al tanto agognato riposo del fine settimana. Questo weekend ha portato tante offerte su Steam, come quelle a tema Hi-Rez e non solo. Tuttavia, l'inizio della settimana è stato anch'esso foriero di tante promozioni dal client Valve a cui sarà impossibile dire "no".

Dopo aver visto i migliori giochi Steam su cui risparmiare, è giunta l'ora di scoprire le altre offerte della settimana che albergano sulle pagine del portale di Valve. Di nomi importanti non ne mancano di certo: è questo, fra i tanti, il caso di Euro Truck Simulator 2, Ride 4, Moto GP 22 e tanto altro ancora. Vi invitiamo a recuperare l'elenco qui sotto per saperne di più su quali sono i titoli attualmente acquistabili ad un prezzo inferiore a quello di listino:

Teslagrad 2 passa da 19,50 euro a 10,72 euro, con uno sconto del 45%;

Island Cities Jigsaw Puzzle passa da 1,99 euro a 1,39 euro, con uno sconto del 30%;

Hero of the Kingdom The Lost Tales 2 passa da 6,89 euro a 1,72 euro, con uno sconto del 75%;

A Normal Lost Phone passa da 2,99 euro a 0,98 euro, con uno sconto del 67%;

Bzzzt passa d a11,79 euro a 9,43 euro, con uno sconto del 20%;

Dance Collider passa da 4,99 euro a 2,99 euro, con uno sconto del 40%;

The Tiny Bang Story passa da 4,99 euro a 0,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Rush Ralluy 3 passa da 12,99 euro a 8,57 euro, con uno sconto del 34%;

The Bridge passa da 9,99 euro a 3,19 euro, con uno sconto del 68%;

Euro Truck Simulator passa da 4,99 euro a 0,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Ride 4 passa da 39,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto dell'85%;

Insurgency passa da 12,49 euro a 4,24 euro, con uno sconto del 66%;

Rock Simulator 2 passa da 2,99 euro a 2,00 euro, con uno sconto del 33%;

Euro Truck Simulator 2 passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%.

Termina qui il nostro elenco di avventure videoludiche acquistabili ad un prezzo ridotto grazie agli sconti su Steam con le offerte della settimana. Se interessati a conoscere altri nomi da accaparrarsi a cifre irrisorie, potete trovare l'elenco completo tramite il link in calce alla notizia.