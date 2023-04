Steam, un mare di offerte con i nuovi saldi: da Forza Horizon a Monster Hunter e GTA

Siete in cerca di nuove avventure su Steam da Red Dead Redemption 2 a molto altro? La piattaforma di Valve ha dato il via ad un'importante campagna sconti, ove troviamo in saldo numerosissime avventure rilasciate nel corso degli anni. Tra i nomi in risalto troviamo Capcom con il suo Monster Hunter, Rockstar con GTA e Red Dead Redemption e non solo.

Se siete alla ricerca di nuove offerte, come nel caso delle offerte per gli Xbox Game Studios con i nuovi giochi in sconto su PC, Valve ha in serbo per voi tante sorprese. Qui di seguito vi riportiamo una parte delle produzioni oggetto di una riduzione di costo rispetto il prezzo di listino:

Forza Horizon 4 passa da 69,99 euro a 23,09 euro;

Monster Hunter RIse passa da 59,99 euro a 39,59 euro;

Dead By Daylight passa da 19,99 euro a 7,99 euro;

Age of Empires 4 Anniversary Edition passa da 39,99 euro a 23,99 euro;

Hades passa da 24,50 euro a 12,25 euro;

Deep Rock Galactic passa da 29,99 euro a 9,89 euro;

Far Cry 5 passa da 59,99 euro a 8,99 euro.

Le offerte sono innumerevoli, complice il già citato ingresso delle IP Microsoft tra le fila delle promozioni di questo periodo. Tuttavia, al di là di quest'ultime, non mancano di certo produzioni altrettanto illustri, vedasi ad esempio l'hunting game di Capcom o il quinto capitolo della popolarissima saga di Ubisoft.