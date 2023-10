Steam, un mare di offerte tra cui scegliere: GTA 4, Vampire Survivors e molto altro

Su Steam sono iniziati gli sconti per le grandi occasioni ormai da diversi giorni. I titoli presenti nella lista sono numerosi, e tra questi troviamo nomi altisonanti nell'intera industry videoludica: ad esempio, Grand Theft Auto IV, Vampire Survivors, Dead Cells e molto altro ancora. La caccia ai saldi non termina mai su Steam.

Ottobre 2023 segna anche il debutto dell'edizione autunnale dello Steam Next Fest, pronto ad intrattenere milioni di videogiocatori con demo gratis, sconti e non solo a partire dai prossimi giorni. Qui di seguitovi riportiamo quelle che sono le occasioni da non lasciarsi sfuggire per tutti gli utenti Steam:

Avete trovato la promozione su Steam che fa di più al caso vostro? La piattaforma di Valve fa rima con saldi, i quali permettono all'utenza di tutto il mondo di poter recuperare grandi glorie del passato e non solo ad un prezzo più che conveniente.

