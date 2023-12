Steam, i saldi non bastano mai: ecco tutti i Festival degli sconti in arrivo nel 2024

Dopo aver attentato al nostro portafogli con le promo del Black Friday e gli sconti Steam su Hades, Stray e tanti altri giochi, i curatori del negozio digitale di Valve stilano l'elenco completo degli eventi e dei saldi in arrivo su Steam da qui a metà 2024.

Il nuovo anno si aprirà su Steam con il Festival del Capitalismo e dell'Economia, una tornata promozionale che si terrà dall'8 al 15 gennaio con protagonisti tantissimi videogiochi gestionali, strategici, manageriali e 4X. Da qui al mese di luglio, l'utenza PC avrà comunque un'infinità di occasioni per poter risparmiare sull'acquisto dei titoli appartenenti ai propri generi preferiti.

Senza indugiare oltre, eccovi la lista al gran completo delle iniziative promozionali e dei festival organizzati da Valve e dai suoi partner commerciali da qui al mese di luglio del 2024:

Sfogliando l'elenco degli eventi in arrivo entro metà 2024, oltre agli immancabili Saldi a tema con i generi più apprezzati dalla community notiamo anche gli Steam Next Fest che si terranno a metà febbraio e a metà giugno, nel corso dei quali avremo l'opportunità di accedere a tantissime demo di videogiochi ancora in fase di sviluppo e di interagire con gli sviluppatori. A tal proposito, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento sulle sorprese dello Steam Next Fest di febbraio 2023.

