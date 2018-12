Steam e il meglio del 2018: ecco la lista dei titoli più giocati dell'anno

Soddisfatta la nostra insaziabile curiosità sui giochi Steam più remunerativi del 2018, i curatori del popolare store online di Valve ci invitano a ripercorrere l'anno che sta per concludersi con la lista dei titoli più giocati dall'utenza di Steam nel corso del 2018.

La classifica dei 100 giochi più popolari di Steam è suddivisa per numero di interazioni totali e, nello specifico, pone l'accento su quei videogiochi che sono riusciti ad attrarre un numero di giocatori superiore ai 15.000 accessi simultanei in un dato lasso di tempo, a esclusione di quei titoli che hanno registrato picchi anomali di accessi per concorsi o premiazioni estemporanee.

Steam: il meglio del 2018

Titoli con più di 100.000 giocatori simultanei

DOTA 2

PlayerUnknown's Battlegrounds

Warframe

Path of Exile

Rainbow Six Siege

Monster Hunter World

GTA V

Counter-Strike: Global Offensive

Team Fortress 2

Realm Royale

Titoli con più di 50.000 giocatori simultanei

Football Manager 2019

Civilization VI

Kingdom Come: Deliverance

Football Manager 2018

Subnautica

Atlas

Far Cry 5

The Scroll of Taiwu

Assassin's Creed Odyssey

Rocket League

Rust

Artifact

Farming Simulator 19

Stellaris

Ring of Elysium

No Man's Sky

Warhammer Vermintide 2

Civilization V

Garry's Mod

ARK Survival Evolved

Payday 2

Jurassic World Evolution

SCUM

Dead by Daylight

Stardew Valley

In calce all'articolo trovate il link per scorrere la lista completa dei titoli più giocati del 2018 su Steam. Ciascuna scheda, oltretutto, rimanda alla pagina ufficiale dei videogiochi e permette di osservare lo sconto applicato sul prezzo di listino originario per tutta la durata dei Saldi Invernali.