Steam, la metà dei videogiochi ha guadagnato meno di 500 dollari: il mercato è saturo?

Mentre in rete si continua a discutere delle dichiarazioni dello sviluppatore Rami Ismail sul 2023 'atroce' per l'industria dei videogiochi, gli analisti di Gamalytic lanciano l'allarme sulla tenuta futura del settore partendo dal tema della saturazione del mercato che emerge dai dati di vendita dei giochi su Steam.

Il nuovo rapporto stilato da Gamalytic fotografa una situazione piuttosto preoccupante per l'industria dell'intrattenimento digitale e, in special modo, sulla capacità delle software house indipendenti e dei singoli sviluppatori di emergere in un mercato che sforna videogiochi a un ritmo che, forse, sta diventando insostenibile.

Dei 71.000 videogiochi presenti nel catalogo di Steam, infatti, ben 41.000 sono stati pubblicati nel corso degli ultimi 3 anni: ciò significa che dal 2020 ad oggi, le pagine del negozio digitale più frequentato dagli appassionati di PC gaming hanno accolto 38 videogiochi al giorno, una media già elevata che, nel solo 2023, ha superato ampiamente i 40 giochi e che sembra essere destinata ad aumentare inesorabilmente da qui ai prossimi mesi.

La parte più interessante del report di Gamalytic riguarda però il 'tasso di successo' dei titoli che approdano su Steam: sempre nella finestra temporale di tre anni esaminata dagli analisti, scopriamo infatti che circa la metà dei 41.000 videogiochi pubblicati ha generato entrate lorde pari o inferiori a 500 dollari, un guadagno irrisorio che, oltretutto, viene ulteriormente intaccato dal 30% di quota richiesto da Valve per ogni gioco venduto sul proprio store.

Come prevedibile, la fetta più importante dei guadagni su Steam spetta ai publisher e agli sviluppatori più affermati del settore: solo il 5,6% del totale dei giochi venduti su Steam ha raggiunto i 200.000 dollari di entrate lorde (poco meno di 2.300 videogiochi), mentre il 13,6% si è dovuto 'accontentare' di entrate lorde tra i 5.000 e i 50.000 dollari.

Il report di Gamalytics sottolinea inoltre come il 70% dei giochi pubblicati su Steam sono progetti autofinanziati da sviluppatori singoli che creano i loro titoli per hobby nel tempo libero: anche escludendo questo genere di esperienze interattive amatoriali dal computo totale dei giochi su Steam, la media delle entrate lorde per singolo gioco sarebbe comunque di soli 700 dollari, proprio in funzione della saturazione del mercato.

L'unica eccezione in tal senso sembra essere quella rappresentata dai cosiddetti 'titoli NSFW': a dispetto dell'esiguo lavoro richiesto per realizzarle e di uno scarso tenore qualitativo dell'esperienza interattiva proposta, le entrate lorde medie delle visual novel con contenuti maturi si attesta tra i 1.000 e i 2.000 dollari.