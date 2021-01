Steam: miglior supporto ai controller Xbox e PS5 con il nuovo client Beta

Dopo aver provveduto all'integrazione del DualSense di PS5 con Steam, i programmatori di Valve confermano di aver migliorato ulteriormente il supporto al controller di PlayStation 5 e alla famiglia di pad Microsoft per Xbox One e Xbox Series X/S con l'ultimo update del client in Beta di Steam.

L'aggiornamento, disponibile da martedì 5 gennaio per chi ha aderito al programma di Beta testing della piattaforma digitale di Valve, amplia il supporto al DualSense e ai controller Xbox aggiungendo diverse funzionalità.

A trarre maggiore beneficio da questo update sono gli utenti che possiedono un pad Microsoft e desiderano utilizzarlo su PC. Il nuovo client aggiunge infatti il supporto a 4 o più controller Xbox, la possibilità di mappare il tasto Share del controller Xbox Series X/S e la compatibilità con la vibrazione dei trigger dorsali in quei giochi che sfruttano l'API Windows.Gaming.Input. Sempre grazie a questo aggiornamento del client Steam viene introdotta l'opzione per rimappare le levette posteriori dei controller Xbox della serie Elite.

Per chi utilizza il DualSense di PS5 sui giochi PC di Steam, il nuovo update aggiunge l'opzione per abilitare o disabilitare i LED del controller: continua ad essere assente, invece, la compatibilità con le funzioni avanzate del pad, come il feedback aptico o i trigger adattivi, per le quali bisognerà attendere con ogni probabilità un intervento diretto di Sony. Tutte le migliorie elencate nel changelog del client in Beta, in teoria, dovrebbero essere rese disponibili a tutti con il prossimo aggiornamento ufficiale della piattaforma digitale di Steam, previsto nel corso dei prossimi giorni.