Steam, quale modo migliore per iniziare la settimana? Nuove promo con Stray, Hades e altro

Comincia una nuova settimana, ma quale modo migliore vi è di iniziare il lunedì, se non con un po' di incredibili offerte da Steam? Non vi sono soltanto sconti sul franchise di Dragon Ball per chiunque stia attendendo Sparking Zero su Steam, perché i saldi continuano a sopraggiungere per moltissime altre IP videoludiche.

Qualche esempio di nomi irrinunciabili? In concomitanza dei tren'anni di puro divertimento con Doom di id Software, il capitolo del 2016 è attualmente disponibile ad una manciata di euro. A seguire tale colosso del gaming troviamo anche Stray, Dead Space Remake, Starfield, Star Wars Jedi Survivor, Sifum Kena Bridge of Spirits e chi più ne ha più ne metta. Volete conoscere il meglio delle offerte settimanali su Steam? Allora vi rimandiamo all'elenco qui sotto:

Dalla massiccia espansione di Cyberpunk al fenomeno indie dell'anno; l'elenco delle promozioni su Steam è ricca di nomi altisonanti. Tuttavia, le pagine del client di Valve hanno molti altri progetti da offrire ad un prezzo ridotto. Di conseguenza, vi invitiamo a recuperare la lista completa tramite il link in calce alla notizia.

Sai che puoi comprare tutti questi giochi praticamente gratis?

