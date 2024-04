Steam, i migliori giochi da comprare con i saldi: da Cyberpunk a GTA V e The Witcher 3

Ogni giorno è festa tra le pagine di Steam, grazie ai saldi che non terminano mai. Anche oggi è arrivato il momento di scoprire quali titoli recuperare ad un prezzo ridotto rispetto a quello di listino, complice una vasta offerta videoludica che vi intratterrà per tantissime ore. Quali sono i migliori giochi in saldo su Steam? Ce n'è per tutti!

I nomi più in voga sono diversi: con Cyberpunk 2077, Assetto Corsa Competizione, The Witcher 3 Wild Hunt, Grand Theft Auto V e tanto altro, Steam ha dato il via a offerte speciali a un prezzo stracciato. Si avvicina la fine del weekend, ed è giunta l'ora di passare la restante parte del fine settimana con diverse ore d'intrattenimento all'insegna del gaming. Bando alle ciance, ecco i prodotti da recuperare su Steam:

Cyberpunk 2077 - da 59,99 euro a 29,99 euro; sconto del 50%;

Assetto Corsa Competizione passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Hearts of Iron IV è acquistabile a soli 9,99 euro (-80% sul costo di 49,99 euro);

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty passa da 29,99 euro a 25,99 euro, con uno sconto del 15%;

The Elder Scrolls Online passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

Jurassic World Evolution 2 - da 59,99 euro a 14,99 euro; sconto del 75%;

The Witcher 3 Wild Hunt passa da 29,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

Grand Theft Auto V passa da 39,99 euro a 14,98 euro, con uno sconto del 63%;

Ark Survival Ascended è acquistabile a 35,99 euro (-20% sul costo di 44,99 euro);

Buckshot Roulette - da 2,99 euro a 2,69 euro, con uno sconto del 10%;

Assassin's Creed Odyssey passa da 59,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto dell'80%.

Si conclude così la nostra selezione di titoli da recuperare ad un prezzo ridotto su Steam. In allegato alla notizia trovate il link di rimando all'elenco completo di offerte messe a punto da Valve su Steam.

